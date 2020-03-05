Обсуждение капремонта в Саратове задержалось из-за пробок

5 Март 2020 2020-03-05T11:01:47+03:00

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Сегодня, 5 марта, в гордуме Саратова прошло заседание рабочей группы постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам по вопросу капремонта в многоквартирных домах. Заседание задержалось, как сказал депутат Евгений Чернов - из-за пробок. Не все участники успели доехать вовремя.

В результате присутствовали депутаты - члены группы, директор фонда капремонта Вера Прохорова, представители общественной палаты.

- Знаки понавешают - проехать невозможно, - пошутил депутат Виктор Марков.

Евгений Чернов рассказал - с этого года изменения: функция техзаказчика по капитальному ремонту переходит к органу местного самоуправления шести районных администраций города, раньше такого не было. Теперь в районах главы-хозяева и они должны отвечать.

Наталия Даниленко, председатель комитета по ЖКХ Саратова, рассказала - всего в программу включено 4789 многоквартирных домов, из них более 2 тысяч выбрали способ накопления средств - спецсчета. Завершены работы по 1146 домам.

- Составлены графики объявления аукционов. На март была задачи провести 200 аукционов. Мы нагоним февральские и мартовские. Есть сложности с подготовкой конкурсной документации, не умещаемся в предельную стоимость по мягким крышам, т.к. изменился коэффициент. Будем в первую очередь объявлять аукционы на обследование домов.

ИСТОЧНИК KP.RU