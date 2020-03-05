«Свадебный бум» в Саратове ожидается 8 августа

5 Март 2020 2020-03-05T09:33:44+03:00

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В феврале 2020 года в Саратовской области родились 1 376 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении по делам ЗАГС, именно столько было сделано записей о рождении.

Информацией о регистрации смертей в управлении не поделились.

В брак за февраль вступили 908 пар. Развелась — 731 пара. При этом с начала года было сыграно 1 442 свадьбы, что на 11,6% превышает уровень прошлого года.

- В феврале мы стали свидетелями «свадебного бума» — больше всего свадеб пришлось на 2 и 20 февраля, а также редкую дату — 29 февраля. Однако самое большое число желающих зарегистрировать брак ожидается на Красную горку и в летние месяцы — рассказала руководитель регионального управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В этом году рекордное количество браков ожидается на 8 августа — в красивую дату 08.08.20 — заявления уже подали 110 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU