Трое парней грабили саратовские крупные магазины

5 Март 2020 2020-03-05T09:16:07+03:00

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В Кировском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении трех парней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 17, 19 и 24-летних молодых людей обвиняют в краже и покушении на грабеж.

Пол версии следствия, днем 17 марта прошлого года 16 и 19-летний парни похитили из магазина на Орджоникидзе акустическую систему. Сумма ущерба составила 6 172 рубля.

26 июня они же пытались вынести из супермаркета на улице Тархова 14 флаконов шампуня на сумму 3 036 рублей, но были задержаны охранником.

Кроме того, 23 марта вместе с 24-летним приятелем они похитили из магазина ьытово техникина улице Зарубина два порнтативных динамика на сумму 12 344 рубля.

В ходе следствия все трое признали вину и вернули имущество. Дело передано в суд.

Причем сейчас самый младший из парней уже отбывает срок за другие грабеж и кражу. Ранее его осудили на два года условно, но так как он нарушил закон снова, то срок был заменен на реальный.

ИСТОЧНИК KP.RU