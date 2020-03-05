В центре Саратова столкнулись два автобуса
Обошлось без пострадавших [фото, видео]
Два автобуса столкнулись на КутяковаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:
В центре Саратова дорогу не поделили два большегрузных пассажирских авобуса.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Кутякова и Радищева.
На остановке столкнулись саратовский автобус №2д и энгельсский — №247.
Автобусы маршрутов №247 и 2дФото: Александр Уриевский
Обошлось без пострадавших, к особым затруднениям в движении это также не привело.
Столкнулись автобусы в центре Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU