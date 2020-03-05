В центре Саратова столкнулись два автобуса

5 Март 2020 2020-03-05T09:17:06+03:00

Два автобуса столкнулись на Кутякова Фото: Александр Уриевский

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В центре Саратова дорогу не поделили два большегрузных пассажирских авобуса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Кутякова и Радищева.

На остановке столкнулись саратовский автобус №2д и энгельсский — №247.

Автобусы маршрутов №247 и 2дФото: Александр Уриевский

Обошлось без пострадавших, к особым затруднениям в движении это также не привело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/764682" frameborder="0"></iframe> Столкнулись автобусы в центре Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU