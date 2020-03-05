Паводок: Затоплен мост в Лысогорском районе

5 Март 2020 2020-03-05T08:45:59+03:00

Еще один мост закрыт для машин

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В Саратовской области начался паводок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вчера были подтоплены два моста через реку Медведица.

Низководный мост в поселке Атаевка Лысогорского района был перелит 4 марта в 18:20 на 15 см. Мост соединяет Атаевку с поселком Широкий Карамыш, но объездная дорога имеется. Также сделан запас продуктов и лекарств. Пострадавших нет.

Одновременно с этим был закрыт для автомобилей низководный мост в селе Невежкино, который соединяет населенный пункт с поселком Белое Озеро. Объездная дорога также имеется сделан запас продуктов и медикаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU