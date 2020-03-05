В Елшанке мужчину оставили без алкоголя

5 Март 2020 2020-03-05T08:29:23+03:00

Односельчанин украл у него коньяк, шампанское и ликер

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В Хвалынском районе Саратовской области у местного жителя украли алкоголь.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено днем 4 февраля в селе Елшанка.

По словам потерпевшего, неизвестный гражданин забрался к нему в дом через открытую форточку и похитил три бутылки: коньяк, шампанское и ликер.

По подозрению был задержан ранее судимый 44-летний местный житель. Он признался в краже, но сообщил, что похищенное выпил.

ИСТОЧНИК KP.RU