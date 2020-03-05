В Елшанке мужчину оставили без алкоголя
Односельчанин украл у него коньяк, шампанское и ликер
Изменить размер текста:
В Хвалынском районе Саратовской области у местного жителя украли алкоголь.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено днем 4 февраля в селе Елшанка.
По словам потерпевшего, неизвестный гражданин забрался к нему в дом через открытую форточку и похитил три бутылки: коньяк, шампанское и ликер.
По подозрению был задержан ранее судимый 44-летний местный житель. Он признался в краже, но сообщил, что похищенное выпил.
ИСТОЧНИК KP.RU