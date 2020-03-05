В Марксе вынесен приговор мужчине за смертельные побои сожительнице

5 Март 2020 2020-03-05T08:03:05+03:00

Он приревновал ее к гостю

Изменить размер текста: A A

В Марксе осудили мужчину за смерть сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 46-летний мужчина уже был судим.

Вечером 5 декабря мужчина и его 49-летняя сожительница распивали спиртное у себя дома, в квартире на проспекте Ленина. С ними в компании находился общий знакомый.

Когда гость ушел спать, мужчина упрекнул сожительницу, что та якобы оказывала постороннему мужчине знаки внимания. В приступе ревности он начал бить женщину по голове и телу, причем удары наносил ногами в ботинках.

Несмотря на травмы, пострадавшая не обращалась к медикам и 6 декабря скончалась. От огорчения мужчина ушел за алкоголем, а гость вызвал скорую помощь и полицию.

Причиной смерти стала тупая травма груди с повреждением легких.

На суде обвиняемый раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет. Кроме того, назначен год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU