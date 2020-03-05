Водитель «семерки» погиб в столкновении с «Грантой»
Второй автомобилист отпущен на амбулаторное лечение
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В Калининске Саратовской области вечером 4 марта произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщил «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 21:20 рядом с домом №57 по улице Советская.
По предварительной версии, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не соблюдал интервал. «Семерка» врезалась в «Ладу Приора», которой управлял 25-летний мужчина.
Водитель «семерки» погиб на месте. Второй автомобилист был доставлен в больницу, ему рекомендовано амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU