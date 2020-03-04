В Балакове водитель ВАЗ-2114 попал в больницу после аварии с Kia

4 Март 2020 2020-03-04T20:11:53+03:00

По предварительным данным, шофер иномарки при развороте не убедился в безопасности [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области сегодня вечером, 4 марта, случилось ДТП ВАЗ-2114 и Kia.

Фото из соцсетей

- Около 19:40 на перекрестке Саратовского шоссе и улицы 30 лет Победы водитель иномарки, по предварительным данным, при развороте не убедился в безопасности и врезался в отечественное авто, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП в больницу попал шофер ВАЗа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU