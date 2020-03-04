Михаил Мишустин дал министерствам РФ поручения для подготовки к голосования по Конституции
Михаил Мишустин, премьер-министр России, дал ряд поручений для подготовки голосования по Конституции.
Как сообщают федеральные СМИ, Центробанк РФ должен обеспечить открытие счетов комиссий для операций со средствами федерального бюджета, предназначенными на подготовку и проведение голосования.
Министерство внутренних дел будет обеспечивать снятие граждан с регистрационного учета по прежнему месту жительства и выдавать обратившимся временные удостоверения.
Другие министерства займутся предоставлением сведений для уточнения списка участников голосования.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU