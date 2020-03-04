2020-03-04T20:07:12+03:00
Общество

Михаил Мишустин дал министерствам РФ поручения для подготовки к голосования по Конституции

Екатерина Семенова
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Михаил Мишустин, премьер-министр России, дал ряд поручений для подготовки голосования по Конституции.

Как сообщают федеральные СМИ, Центробанк РФ должен обеспечить открытие счетов комиссий для операций со средствами федерального бюджета, предназначенными на подготовку и проведение голосования.

Министерство внутренних дел будет обеспечивать снятие граждан с регистрационного учета по прежнему месту жительства и выдавать обратившимся временные удостоверения.

Другие министерства займутся предоставлением сведений для уточнения списка участников голосования.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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