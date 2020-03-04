Вячеслав Володин внес законопроект об обеспечении участковых жильем по месту работы

4 Март 2020 2020-03-04T18:21:45+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин совместно с коллегами из фракции «Единая Россия» внес в ГД поправки в федеральные законы о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел и об общих принципах организации местного самоуправления, наделяющие органы местного самоуправления правом направлять средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции.

- Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, — отметил Вячеслав Володин. — Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан.

- Принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает, — сказал Председатель Государственной Думы. — Это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU