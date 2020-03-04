В Саратове маршрут №67 продлили до областной клинической больницы

4 Март 2020 2020-03-04T17:49:05+03:00

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Сегодня, 4 марта, глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об изменении работы общественного транспорта.

Текст документа гласит, что маршрутка №67 будет ходить не от железнодорожного вокзала, как раньше, а от областной клинической больницы до 6-го микрорайона. То есть путь ее движения продлен на 4,1 км.

Также определены остановки для общественного транспорт на Привокзальной площади. Для автобусных маршрутов № 10, 25, 72, 75, 79 - на правой стороне площади со стороны улицы Аткарской, у ресторана «Звездное небо». Автобусы № 45, 67, 60, 64д, 65 и троллейбусы № 1, 10, 15 и 2, 2а, 16 - на левой стороне площади со стороны улицы Аткарской, у касс стадиона «Локомотив».

Согласно тексту постановления, автобусные маршруты № 10, 45, 55а, 60, 65, 67 будут останавливаться на участке проезжей части дороги по улице Московской (напротив дома № 161, корпус № 6) от существующих остановочных пунктов общественного транспорта в направлении улицы Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU