В Саратовской области засеят деревьями 740 гектаров в честь 75-летия Победы

4 Март 2020 2020-03-04T17:40:28+03:00

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В Саратовской области все весенние лесопосадочные работы приурочат к 75-летию в Великой Отечественной войне.

- В большинстве районов области на 740 гектарах создадут «Сады памяти». Будут высажены 2 млн 960 тыс. штук сеянцев сосны, дуба, ясеня и других пород, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды.

Также министерство и администрации районов разрабатывают «дорожные карты» по высадке деревьев: где они будут располагаться, их количества и т. д. Уже определено 610 участков, где высадят 163 884 деревьев березы, клена, липы, ели, каштана, сосны, дуба, рябины, туи, яблони, вишни, сливы и абрикоса.

ИСТОЧНИК KP.RU