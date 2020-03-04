Избран новый гендиректор «Газпром межрегионгаз Саратов»

4 Март 2020 2020-03-04T17:54:42+03:00

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Избран новый генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саратов».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании, им стал Вячеслав Башунов.

Его уже представили коллективу. Завтра, 5 марта, Вячеслав Башунов приступит к рабте.

СПРАВКА

Вячеслав Владимирович Башунов родился 1 февраля 1967 года в Волгограде.

Образование высшее. Кандидат юридических наук.

С 1989 года по 1996 год — государственная служба.

С 1996 года по 2011 год — профессиональная деятельность в газовой отрасли.

С 2011 года по 2016 год — работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской и Ленинградской областей.

С 2016 года по 2020 год — предпринимательская деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU