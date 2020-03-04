Избран новый гендиректор «Газпром межрегионгаз Саратов»
Избран новый генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саратов».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании, им стал Вячеслав Башунов.
Его уже представили коллективу. Завтра, 5 марта, Вячеслав Башунов приступит к рабте.
СПРАВКА
Вячеслав Владимирович Башунов родился 1 февраля 1967 года в Волгограде.
Образование высшее. Кандидат юридических наук.
С 1989 года по 1996 год — государственная служба.
С 1996 года по 2011 год — профессиональная деятельность в газовой отрасли.
С 2011 года по 2016 год — работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской и Ленинградской областей.
С 2016 года по 2020 год — предпринимательская деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU