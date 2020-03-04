В Вольске юный мопедист без прав и шлема протаранил «Гранту»

4 Март 2020 2020-03-04T17:52:48+03:00

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В Вольске Саратовской области днем 4 марта в ДТП пострадал юный водитель мопеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 15:02 напротив дома №1Б по улице Краснооктябрьская.

Фото ГИБДД по Саратовской области

При выезде из двора 16-летний парень на мопеде врезался в автомобиль «Лада Гранта». При этом у юноши не было прав и шлема.

Водитель мопеда был госпитализирован в ЦРБ Вольска.

Фото ГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU