Жительница Энгельса пожаловалась на закрытие уличного туалета

4 Март 2020 2020-03-04T17:51:31+03:00

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Сегодня, 4 марта, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Надежда Ивановна пожаловалась в паблике «Энгельс онлайн» на закрытие общественного туалета.

Уборная стояла на площади Свободы, 7 несколько десятков лет, однако сейчас на ее месте контора по оформлению документов.

- В центре теперь не осталось ни одного общественного туалета. А рядом парк, где гуляют люди с детьми. Не хочу делать на этом акцент, но все же! Да и без детей — вот куда человеку идти, в кусты? Хорошо, что есть «Лазурный», но до него еще надо дойти! Почему администрация не решает проблему с туалетами? — возмутилась местная жительница.

Она отметила, что в городском парке стоит пустой туалет и почему-то не работает.

В комментариях под записью Арина Тимофеева предложила автору публикации справить нужду в клозете, расположенном на территории ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU