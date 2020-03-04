Саратовских пешеходов просят не отвлекаться на телефон на дороге

4 Март 2020 2020-03-04T16:58:25+03:00

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Сегодня и завтра, 4 и 5 марта, в Саратове проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».

- Инспекторы уделят внимание, чтобы ПДД не нарушали как водители, так и пешеходы, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Переходящих дорогу людей просят не отвлекаться на телефоны, а также не надеяться на молниеносную реакцию водителей.

При плохой погоде пешеходам также стоить быть внимательными, так как в туман или дождь видимость ухудшается, а тормозной путь на мокрой дороге увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU