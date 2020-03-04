Саратовских пешеходов просят не отвлекаться на телефон на дороге
В городе проводится профилактическое мероприятие
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Сегодня и завтра, 4 и 5 марта, в Саратове проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».
- Инспекторы уделят внимание, чтобы ПДД не нарушали как водители, так и пешеходы, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Переходящих дорогу людей просят не отвлекаться на телефоны, а также не надеяться на молниеносную реакцию водителей.
При плохой погоде пешеходам также стоить быть внимательными, так как в туман или дождь видимость ухудшается, а тормозной путь на мокрой дороге увеличивается.
ИСТОЧНИК KP.RU