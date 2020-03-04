В пяти районах Саратовской области полностью прекращены занятия в школах

4 Март 2020 2020-03-04T16:08:37+03:00

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На сегодняшний день, 4 марта, из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу все школы Базарно-Карабулакского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Саратовского районов закрыты на карантин.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, также занятий нет в одной школе районов: Аткарского, Аркадакского, Ивантеевского, Питерского, Федоровского, Энгельсского.

Приостановлен учебный процесс в 46 отдельных классах 20 школ области.

Дата возобновления уроков различна: от 4 до 10 марта.

Жителям региона напоминают, что при первых признаках болезни родители сами решают, оставить ли ребенка дома, но об этом нужно сообщить в образовательную организацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU