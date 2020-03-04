Организован подвоз воды в два района Саратова
Идут работы на водопроводе
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Завтра, 5 марта, будет организован подвоз воды в Ленинский и Волжский районы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», будут вводится в эксплуатацию построенные водопроводы.
Вода будет доступна в нескольких точках на Международной улице: 24а (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00); 24б (11:00 – 12:00; 16:00 – 17:00); 20а (12:00 – 13:00; 17:00 – 19:00).
А также на Соборной улице, 40 (11:00 – 13:00; 15:00 – 17:00).
ИСТОЧНИК KP.RU