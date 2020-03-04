Рецидивист из Саратова отработает кражу денег у знакомого
Мужчину совершил преступление на застолье
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 29-летнего рецидивиста из Саратова в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с 9 по 10 ноября мужчина пил со своим знакомым алкоголь в одном из домов на улице Некрасова.
Он увидел сумку своего собутыльника, подождал, пока тот заснет, вынул из аксессуара 9 тыс. рублей и ушел. Деньги гражданин потратил на себя.
Теперь ему придется провести 120 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU