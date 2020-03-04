В Саратове пройдет заключительный тур фестиваля концертмейстеров
В Саратовском областном учебно-методическом центре 12 марта пройдет концерт заключительного тура областного фестиваля концертмейстеров «Музыка Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в нем примут участие 26 концертмейстеров инструментальных, вокальных, хоровых, хореографических отделений с солистами и коллективами из 17 детских школ искусств Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска, Екатериновки, Елшанки, Красного Кута.
Первый отборочный тур проходил в заочной форме по видеозаписям. Каждая программа состояла из двух произведений на тему Великой Отечественной войны и Победы.
После окончания фестиваля пройдет круглый стол с участием членов жюри – преподавателей консерватории имени Собинова, подведут итоги и вручат дипломы.
ИСТОЧНИК KP.RU