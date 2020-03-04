Ветерану из Энгельсского района вручили юбилейную медаль

4 Март 2020 2020-03-04T15:29:22+03:00

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В преддверии Международного женского дня ветерана Великой Отечественной войны Марию Овчаренко из Энгельсского района поздравил начальник управления Пенсионного фонда района, председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России», координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» Людмила Точинова.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, Мария Овчаренко, будучи еще совсем юной, научилась управлять трактором и работала в колхозе Самойловского района трактористом. Навык пригодился ей в мирной жизни: она купила автомобиль и стала одной из немногих советских женщин того времени, которые водили собственный транспорт.

Ветерану вручили подарок и юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU