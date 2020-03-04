2020-03-04T15:22:07+03:00
Общество

В школу №10 Саратова требуется директор

Открыт конкурс
Дарья Вострикова
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Администрация Саратова объявила конкурс на должность директора вечерней общеобразовательной школы №10 Ленинского района Саратова.

- К кандидату должности предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет, – уточнили в мэрии.

Подать документы и заявления можно на 2-й Садовой улице 13\19, кабинет №12, с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Начало приема заявок: с 9:00 23 марта до 18:00 27 марта.

Итоги конкурса подведут 6 апреля, сам он состоится 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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