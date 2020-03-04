Сергей Журавлев: Главное требование к подрядчикам — обеспечение качественного и своевременного выполнения работ

4 Март 2020 2020-03-04T15:56:31+03:00

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В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» состоялась встреча руководства компании с организациями, работающими с КВС на условиях подряда, отобранными по результатам открытых конкурсных процедур. Участники мероприятия подвели промежуточные итоги выполнения работ в рамках инвестиционной программы. На встречу были также приглашены представители всех организаций города, имеющих опыт выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в системе водоснабжения и водоотведения.

Директор ООО «КВС» Сергей Журавлев рассказал о планах дальнейшего исполнения инвестиционных мероприятий. Руководитель компании подчеркнул, что вся совместная работа с подрядными организациями, как и прежде, будет строиться открыто и предельно понятно для всех участников процесса и в строгом соответствии с действующим законодательством. Директор КВС предоставил участникам встречи перечень объектов, которые планируется реконструировать или построить в ближайшее время.

- В марте стартует кампания по строительству объектов инвестиционной программы 2020 года. В настоящее время завершаются преходящие работы предыдущего периода. Сегодня в работах на объектах КВС принимают участие в основном организации, зарегистрированные на территории Саратова, имеющие необходимую квалификацию и оборудование. Мы планируем и дальше обеспечивать для всех участников рынка открытые конкурентные условия. Главное требование к нашим подрядчикам — обеспечение качественного и своевременного выполнения работ на том или ином объекте, — подчеркнул Сергей Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU