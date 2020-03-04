Молодому отцу из Малиновки дали срок за сломанную пассажиру кость

4 Март 2020 2020-03-04T15:05:09+03:00

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Суд признал 21-летнего жителя села Малиновка виновным в нетрезвой езде, которая повлекла за собой аварию и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 10 декабря парень без прав сел за руль Opel Vectra, однако на пересечении улиц Пушкина и Безымянной в Аркадаке перед ним возникла угроза аварии. Он опасался, что собьет пешехода, начал тормозить, но потерял управление и влетел в опору линии электропередач.

В итоге 44-летний пассажир иномарки получил закрытый перелом бедренной кости.

Водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему два года условного срока с лишением прав на три года, учитывая, что у парня на иждивении есть двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU