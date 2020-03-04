2020-03-04T14:18:01+03:00
Общество

Панков об обсуждении федерального бюджета: Никто с усилителями не бегает, шародуров тоже нет

Дарья Вострикова
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Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ. Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил конструктивность обсуждения этого вопроса в федеральном парламенте.

- Идет рассмотрение бюджета. Большая заслуга спикера и руководителей фракций, что идет глубокое обсуждение. Никто с усилителями, как первобытные люди, не бегает. Шародуров тоже нет. Каждый высказывает свои предложения. И результат положительный для нашей области. Много программ. И новое предложение Володина заставило задуматься Силуанова. Надо отдать должное, министр финансов быстро выдал решение. Володин предложил отдельно для регионов, где есть отток жителей, сделать дополнительные программы. Это, конечно, могут быть прорывные программы за счет федеральных средств. Замечу, при любых решениях Володин всегда думает о жителях, – отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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