Мэр Саратова не догнал главу Казани в медиарейтинге мэров ПФО
Михаил Исаев оказался на втором месте с индексом 11 734
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Мэр Саратова Михаил Исаев занял вторую строчку медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО за февраль 2020 года.
Рейтинг составила компания «Медиалогия». В нем Исаев набрал 11 734 балла индекса. В прошлом месяце он был аналогичным.
На первом месте списка оказался Ильсур Метшин с 13 926,5 балла.
Тройку лидеров замкнул Владимир Панов — глава Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU