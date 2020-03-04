2020-03-04T14:46:32+03:00
Общество

Мэр Саратова не догнал главу Казани в медиарейтинге мэров ПФО

Михаил Исаев оказался на втором месте с индексом 11 734
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Саратова Михаил Исаев занял вторую строчку медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО за февраль 2020 года.

Рейтинг составила компания «Медиалогия». В нем Исаев набрал 11 734 балла индекса. В прошлом месяце он был аналогичным.

На первом месте списка оказался Ильсур Метшин с 13 926,5 балла.

Тройку лидеров замкнул Владимир Панов — глава Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пяти районах Саратовской области полностью прекращены занятия в школах
Организован подвоз воды в два района Саратова
За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
Следствие по делу Игоря Плеве завершено
Рецидивист из Саратова отработает кражу денег у знакомого
В Саратове пройдет заключительный тур фестиваля концертмейстеров
Ветерану из Энгельсского района вручили юбилейную медаль
В школу №10 Саратова требуется директор
Сергей Журавлев: Главное требование к подрядчикам — обеспечение качественного и своевременного выполнения работ
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13% в январе-феврале
Молодому отцу из Малиновки дали срок за сломанную пассажиру кость
Панков об обсуждении федерального бюджета: Никто с усилителями не бегает, шародуров тоже нет
Мэр Саратова не догнал главу Казани в медиарейтинге мэров ПФО
В Энгельсе женщина упала из окна квартиры пятиэтажки