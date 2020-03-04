2020-03-04T13:54:08+03:00
Общество

Отменяются рейсы из Саратова в Москву компании Nordwind Airlines

В компании не смогли прокомментировать ситуацию
Екатерина Семенова
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Авиакомпания Nordwind Airlines отменяет рейсы между Саратовом и Москвой.

Об этом «КП-Саратов» сообщили пассажиры.

-Вчера просто прислали письмо, что рейс 12 марта отменен без объяснения причин. Теперь еще сколько-то ждать возврата денег за билет, — написала в группе «Типичный Саратов» Оксана Петрунина.

Пользователи негативно отнеслись к новости, отметив, что теперь останутся только дорогие рейсы в Москву.

В компании не стали комментировать информацию, отметив, что все сотрудники сейчас в отпуске, поэтому следует звонить после праздников, на следующей неделе.

На сайте Nordwind Airlines рейсы из Москвы в Саратов и обратно обозначены нерегулярно, и последний приходится на 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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