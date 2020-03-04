Отменяются рейсы из Саратова в Москву компании Nordwind Airlines
Авиакомпания Nordwind Airlines отменяет рейсы между Саратовом и Москвой.
Об этом «КП-Саратов» сообщили пассажиры.
-Вчера просто прислали письмо, что рейс 12 марта отменен без объяснения причин. Теперь еще сколько-то ждать возврата денег за билет, — написала в группе «Типичный Саратов» Оксана Петрунина.
Пользователи негативно отнеслись к новости, отметив, что теперь останутся только дорогие рейсы в Москву.
В компании не стали комментировать информацию, отметив, что все сотрудники сейчас в отпуске, поэтому следует звонить после праздников, на следующей неделе.
На сайте Nordwind Airlines рейсы из Москвы в Саратов и обратно обозначены нерегулярно, и последний приходится на 20 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU