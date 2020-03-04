2020-03-04T16:50:00+03:00
Общество

Более 1,5 тыс. жителей Саратовской области в марте посетят виртуальные концертные залы региона

Проводятся тематические показы, дневные трансляции
Дарья Вострикова
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В марте 2020 года более 1,5 тыс. жителей Саратовской области побывают в шести виртуальных концертных залах, открытых в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, работают залы в Аркадаке, Балашове, Красноармейске, Ртищеве, Пугачеве, Хвалынске. В районах проводятся тематические показы, транслируются концерты к праздничным датам, а для детей организуются дневные трансляции.

В марте зрителям покажут концерт «Музыкальные истории» в исполнении Российского государственного симфонического оркестр кинематографии, прямая трансляция концерта Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Маленькие жители Аркадака посмотрят спектакль «Конек-горбунок» в сопровождении ансамбля «Рапсодия оркестра имени Осипова» и развивающий мультфильм об инструментах симфонического оркестра. Юные художники и музыканты ДШИ Хвалынска увидят нарисованную сказку «Винни-Пух и все-все-все» в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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