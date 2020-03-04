Дом на Бабушкином взвозе в Саратове признан объектом местного значения

4 Март 2020 2020-03-04T16:46:14+03:00

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Выявленный объект культурного наследия «Многоквартирный дом 1890-е годы», расположенный на улице Бабушкин взвоз, 17 в Саратове, признан объектом муниципального значения.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, такой приказ был подписан после исследования эксперта Галины Титовой.

Специалист заявила, что стилистически здание относится к «кирпичной эклектике» со средней насыщенностью фасадным декором.

- Углы здания зафиксированы ризалитами, они незначительно выступают из плоскости стены и завершаются аттиками в форме волютообразной арки. По центру здания расположена въездная арка в дворовую часть. Декоративное оформление простое. В отличие от большинства зданий этого стилистического направления, здесь кирпичный декор незначительно лишь на 20-30 мм выступает из плоскости стены, — подчеркнула Галина Титова.

Кроме того, оформление объекта вписывается в облик исторической застройки на нечетной стороне Бабушкиного взвоза, формирует городское пространство и архитектурный облик данной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU