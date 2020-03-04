Саратовские ушуисты взяли три медали чемпионата и первенства России

4 Март 2020 2020-03-04T16:42:55+03:00

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В Москве с 29 февраля по 5 марта проходят чемпионат и первенство России по традиционному ушу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие более 450 спортсменов из 40 регионов РФ.

В первый день соревнований три саратовских ушуиста взяли медали. Алена Мизинина завоевала серебро чемпионата России среди женщин, на первенстве России среди юношей и девушек 12–14 лет Артем Вашкевич стал лучшим, а Дарья Вольнова заняла второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU