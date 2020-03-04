Житель Ровенского района отсидит полтора года в колонии за коноплю из заброшенного сада

4 Март 2020 2020-03-04T16:42:04+03:00

Мужчина оставил растения во дворе своего дома

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Суд признал 40-летнего жителя села Привольное виновным в незаконном хранении растений, содержащих наркотические вещества.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 сентября мужчина нарвал в заброшенном саду своего населенного пункта коноплю массой более 148 граммов и оставил во дворе своего дома.

Через несколько дней сохнущую «травку» обнаружили и изъяли полицейские.

Теперь гражданин проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU