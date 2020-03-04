Житель Ровенского района отсидит полтора года в колонии за коноплю из заброшенного сада
Мужчина оставил растения во дворе своего дома
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Суд признал 40-летнего жителя села Привольное виновным в незаконном хранении растений, содержащих наркотические вещества.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 сентября мужчина нарвал в заброшенном саду своего населенного пункта коноплю массой более 148 граммов и оставил во дворе своего дома.
Через несколько дней сохнущую «травку» обнаружили и изъяли полицейские.
Теперь гражданин проведет полтора года в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU