2020-03-04T16:40:13+03:00
Происшествия

Мошенница оставила жительницу Саратова без 24 тыс. рублей

Деньги списали с ее карты
Дарья Вострикова
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Жительница Саратова пострадала от мошенницы, которая представилась сотрудником банка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленница рассказала о списании с карты, якобы для предотвращения которого нужно продиктовать номер платежного средства и код из СМС-сообщения.

После выполнения этих инструкций доверчивая гражданка лишилась более 24 тыс. рублей.

Звонок оператору банка помог прояснить ситуацию: диалог происходил с мошенниками. Женщина же сообщила в полицию, что знала о видах такого обмана людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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