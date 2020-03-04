Мошенница оставила жительницу Саратова без 24 тыс. рублей
Деньги списали с ее карты
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Жительница Саратова пострадала от мошенницы, которая представилась сотрудником банка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, злоумышленница рассказала о списании с карты, якобы для предотвращения которого нужно продиктовать номер платежного средства и код из СМС-сообщения.
После выполнения этих инструкций доверчивая гражданка лишилась более 24 тыс. рублей.
Звонок оператору банка помог прояснить ситуацию: диалог происходил с мошенниками. Женщина же сообщила в полицию, что знала о видах такого обмана людей.
ИСТОЧНИК KP.RU