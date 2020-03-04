2020-03-04T16:33:05+03:00
Происшествия

В Степном мужчина без гражданства пытался получить справку за коньяк и конфеты

Теперь он попал под суд
Екатерина Семенова
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В Саратовской области под суд отправлен 60-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Ранее житель Советского района переехал в Москву и в конце 2019 года собрался поменять паспорт. Во время рассмотрения его заявления оказалось, что мужчина вообще не получал гражданство России.

По версии следствия, для решение проблемы он позвонил начальнику миграционного пункта поселка Степное и попросил выдать справку о получении гражданства.

Однако, сотрудница миграционной службы ему отказала. Более, того, она сообщила о просьбе в полицию. Тем не менее 5 декабря мужчина с родственницей приехал к ней и попытался уговорить — в обмен он предложил 10 тыс. рублей, а также бутылку коньяка и коробку конфет за 597 рублей. От этого женщина также отказалась.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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