Редакция газеты «Комсомольская правда» — Саратов» и Центр предпринимателя «Мой Бизнес. Саратов» объявляют конкурс

4 Март 2020 2020-03-04T13:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Редакция газеты «Комсомольская правда» — Саратов», сайта «КП-Саратов» и Центр предпринимателя «Мой Бизнес. Саратов» проводят конкурс в сети Instagram среди действующих и начинающих предпринимателей региона.

Будут три победителя.

Основной приз — бесплатная публикация статьи в рейтинговом медиа-ресурсе «КП-Саратов» (www. Saratov.kp.ru), в рамках которой победитель однократно получит возможность размещения материала о своем бизнесе до конца 2020 года.

Второе и третье место — скидка 75% и 50% соответственно на публикацию подобной статьи.

Условия участия предельно просты:

Быть подписанными на аккаунты в сети Instagram @kp_saratov и @mybiz64

Сделать фото, на котором вы читаете газету «Комсомольская правда» — Саратов» и выложить у себя в ленте. Не забудьте указать хэштеги #читаюКомсомольскаяПравдаСаратов и #мойбизнес64

Выложить данное фото (на котором вы читаете газету «Комсомольская правда» — Саратов») у себя в сториз, поставить хэштеги #читаюКомсомольскаяПравдаСаратов и #мойбизнес64, отметить аккаунт @kp_saratov, чтобы мы вас не потеряли.

Ждем подведения итогов конкурса в прямом эфире 22 марта на страничке @kp_saratov.

Внимание, победит тот, кто выполнит все три условия конкурса. Будьте внимательны и не забудьте открыть профиль. Можно участвовать и с личного профиля, и с коммерческого. Удачи всем!

ИСТОЧНИК KP.RU