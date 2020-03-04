Рецидивист признался в угоне Toyota от подъезда в Солнечном
Машина пропала вечером 27 февраля
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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 3 марта, раскрыла угон.
- Днем 28 февраля 64-летний мужчина заявил, что прошедшим вечером от подъезда дома на улице Батавина угнали Toyota Avensis с 10 литрами бензина в баке, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция приняла заявление, возбудила дело и по подозрению задержала 27-летнего рецидивиста.
Мужчина признался в преступлении. Машину нашли в гаражно-строительном кооперативе.
Гражданину выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU