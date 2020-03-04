В Хвалынске женщина отсудила у убийцы своего отца 600 тыс. рублей

4 Март 2020 2020-03-04T12:25:10+03:00

Преступление было совершено 13 лет назад

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В Хвалынске Саратовской области вынесено решение по делу о компенсации морального вреда из-за убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, иск подала дочь погибшего.

Преступление было совершено летом 2007 года. Подсудимая несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. Тот скончался на месте.

Женщину признали виновной в убийстве. А дочь погибшего подала иск, отметив, что она постоянно испытывает горе, чувство утраты, одиночества.

В суде ответчица не согласилась с требованиями. Однако прокурор отметил, что на момент потери отца истица была маленькой, у нее были очень теплые отношения с отцом, а убийца не приняла мер к добровольному возмещению морального вреда.

Суд удовлетворил иск и взыскал с женщины 600 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU