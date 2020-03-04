В Саратове возросла угроза оползней

4 Март 2020 2020-03-04T12:22:08+03:00

Земля в городе промерзла на четверть от нормы

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На сегодняшнем, 4 марта, заседании в администрации Саратова председатель комитета по строительству и инженерной защите мэрии Павел Овчинников рассказал о проведении противопаводковых мероприятий.

Поскольку осадков этой зимой в Саратове выпало немного, весеннее половодье ожидается ниже средних многолетних значений.

На прудах толщина льда не более 10 см, на расстоянии 15–20 метров от берега корки почти нет.

Вода через переливные трубы гидротехнических сооружений проходит спокойно, занимая не менее 20% общего рабочего сечения (в 2019 году лед был толщиной 25–30 см).

Накопленный запас продуктивной влаги на сегодняшний момент на ближайшем пункте наблюдения в Октябрьском городке Татищевского района составляет 130 мм толщины водяного слоя, глубина промерзания грунта 21–45 см при норме 82 см, в Саратове — не более 15–20 см.

В связи с этим будет организовано наблюдение за оползнями и оповещение людей, которые живут вблизи них, буквально в ближайшее время.

На возвышенных и равнинных формах рельефа снега практически нет, только в пониженных местах — оврагах, ложбинах. При этом в 2019 году толщина снежного покрова составляла до 85 см в оврагах до 1,5 метра.

Подготовлен перечень мест, где могут возникнуть аварийные ситуации из-за паводковых вод. Всего список насчитывает более 30 территорий. Член ОПы Валентина Богданова предложила включить в него Симбирскую улицу, участок у Глебучева оврага. Туда несколько раз выезжали бригады МЧС для откачки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU