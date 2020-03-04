2020-03-04T11:36:46+03:00
Происшествия

Саратовец под домашним арестом обокрал жилище в Базарном Карабулаке

Мужчина уже имеет дело за аналогичное преступление
Ольга Симонова
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Полиция Базарно-Карабулакского района вчера нашла подозреваемого в краже.

- 41-летняя жительница райцентра 3 марта сообщила, что кто-то 24 сентября отжал пластиковое окно, проник внутрь и украл 25 тыс. рублей и ювелирные изделия, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция установила, что преступление совершил задержанный за аналогичное преступление 44-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он успел потратить все похищенное.

В отношении злоумышленника возбудили очередное дело. Мера пресечения осталась та же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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