Саратовец под домашним арестом обокрал жилище в Базарном Карабулаке
Мужчина уже имеет дело за аналогичное преступление
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Полиция Базарно-Карабулакского района вчера нашла подозреваемого в краже.
- 41-летняя жительница райцентра 3 марта сообщила, что кто-то 24 сентября отжал пластиковое окно, проник внутрь и украл 25 тыс. рублей и ювелирные изделия, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полиция установила, что преступление совершил задержанный за аналогичное преступление 44-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он успел потратить все похищенное.
В отношении злоумышленника возбудили очередное дело. Мера пресечения осталась та же.
ИСТОЧНИК KP.RU