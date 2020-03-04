Из Казахстана в Саратовскую область не пустили 20 тонн муки без маркировки

4 Март 2020 2020-03-04T11:22:50+03:00

На ней должна была быть информация

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Сегодня, 4 марта, на посту в Озинках инспектор Россельхазнадзора по Саратовской области остановил подозрительный груз.

- Из Казахстана в РФ везли 20 тонн пшеничной муки без маркировки. На ней должна была быть информация о наименовании продукции и стране ее происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

Груз не пустили в Россию, виновника привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU