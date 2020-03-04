В Саратове электрик отсудил у фирмы 200 тыс. рублей за травму от газонокосилки

4 Март 2020 2020-03-04T11:21:45+03:00

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В Саратове суд вынес решение по делу о несчастном случае.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ЧП случилось в поселке Шумейка, на базе отдыха «Старый замок».

В мае 2019 года работник ЗАО «УПТК-1» ремонтировал садовую технику — бензопилу, снегоочиститель, бензотриммер, воздуходувку. Во время настройки механического выключателя газонокосилки на тыльной стороне корпуса произошел несчастный случай. Работник получил травму через суд потребовал 20 тыс. рублей.

Октябрьский районный суд полностью удовлетворил иск, но ответчик подал апелляцию. Он считает, что работник сам был неосторожен и будучи электриком обязан был знать меры предосторожности.

Тем не менее Саратовский областной суд встал на сторону пострадавшего. Сумма компенсации осталась в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU