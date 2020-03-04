2020-03-04T11:13:55+03:00
Общество

Радаев потребовал уволить чиновников в Саратове и Энгельсе, ответственных за провал аукционов на строительство школ

Зампреду и министру образования объявлены выговоры за срыв аукционов на семь объектов соцсферы
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Радаев объявил выговоры подчиненнымРадаев объявил выговоры подчиненным
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Губернатор Валерий Радаев объявил выговоры министру образования Ирине Седовой и зампреду правительства Сергею Наумову за срыв конкурсных процедур при строительстве школ и детсадов в Саратове и Энгельсе.

Несостоялись аукционы по семи объектам образования, которые должны быть построены до конца 2020 года: школе в микрорайоне "Авиатор" в Саратове, школе в поселке Приволжский, двум детсадам в Саратове, трёх детсадам в Энгельсе.

- Вы не сопровождаете прохождение конкурсов, в результате идет некачественная подготовка документации, срыв аукционов. В прошлом году сдали 24 детсада, то есть опыт в реализации подобных проектов есть. Это безответственное отношение к делу, разгильдяйство. В кратчайшие сроки – ошибки исправить», - цитирует Радаева пресс-служба губернатора.

Чиновников, проваливших подготовку аукционной документации в Саратове и Энгельсе глава региона потребовал наказать вплоть до увольнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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