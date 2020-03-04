Саратовские управляющие компании оштрафовали на 14 млн рублей

4 Март 2020 2020-03-04T11:05:19+03:00

За год заведено более 370 административных дел

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Сергей Вербин начальник Госжилинспекции по Саратовской области на заседании в мэрии 4 марта рассказал о работе ведомства.

Он рассказал что по закону УК не могут иметь схожие названия, чем пользовались некоторые находчивые руководители. Сменив одну букву или цифру они продолжали деятельность, несмотря на нарушения. За это уже оштрафована УК «Феникс».

В 2019 году в ГЖИ было более 16 тысяч обращений, в 2018 году их было 14,5 тысяч.

Наиболее частые причины - несогласие с начисленной коммунальной платой, некачественные предоставления коммунальных услуг. В прошлую зиму много жаловались на кровли и расчистку территорий.

В 2019 на УК заведено 376 дел об административных правонарушений, организации привлечены к ответственности на 14 млн рублей.

Сергей Вербин отметил, что за 2019 год выдано 29 новых лицензий, при этом отозвали гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU