В шесть утра в кафе на Радищева у девушки украли iPhone
Вором оказался не судимый житель Дубков
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Полиция Саратова раскрыла вчера, 3 марта, кражу на улице Радищева.
- Утром 1 марта 18-летняя девушка обратилась с заявлением, сообщив, что неизвестный украл iPhone 6 в кафе с 06:00 по 06:50, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили дело и установили, что телефон похитил 21-летний ранее не судимый житель поселка Дубки. Смартфон у него изъяли и обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU