2020-03-04T10:54:53+03:00
Общество

Михаил Исаев: Пытаемся дольщиков «расшить», а тут с домами такая же история

Мэр заявил, что более 60 УК лишены лицензии, а их дома остались без управления
Дарья Вострикова
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Мэр Исаев заявил, что проблема банкротства УК становится все масштабнееМэр Исаев заявил, что проблема банкротства УК становится все масштабнееФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 марта, на заседании в мэрии были обсуждены проблемы местных УК.

Глава города Михаил Исаев рассказал, что более 60 УК лишены лицензии через банкротство и теперь «непонятно, как к дому подойти».

- Кто придет на место банкротов? Те же самые лица? Только были белые, а теперь черные. Под тем же соусом. Мы должны работать на население, — высказался председатель гордумы Вячеслав Малетин.

Мэр заметил, что в городе свыше 7 тыс. многоквартирных домов, более 1 тыс. ТСЖ, ЖСК, и почти 400 управляющих компаний.

- Пытаемся дольщиков «расшить», а тут с домами такая же история, — сказал мэр, имея в виду решение проблем обманутых дольщиков.

Председатель комитета по ЖКХ администрации Наталия Даниленко рассказала о проблемах нехватки дворников и мусорок. Так, у ТСЖ и ЖСК хорошая обеспеченность дворниками, а вот у УК — чуть более 80%.

Также была поднята тема рисования трафаретами адресов наркомагазинов на домах. Представитель прокуратуры Денис Смирнов рассказал, что полиция на это реагирует, нужно все такие координаты сообщать им.

Также Наталия Даниленко рассказала о нехватке площадок для твердых коммунальных отходов, необходимо еще чуть более 300. С марта начнутся аукционы на создание новых площадок, однако финансирования недостаточно. Решено установить пока порядка 50 контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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