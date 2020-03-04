Саратовцев приглашают стать волонтерами Конституции
Проект начнет действовать с апреля
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Жителей Саратовской области приглашают участвовать в проекте «Волонтеры Конституции».
- С начала следующего месяца на 24 площадках — в торговых центрах, медучреждениях — региона добровольцы будут помогать гражданам разбираться в предлагаемых нововведениях в Основной закон до 21 апреля, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта.
Стать волонтером может каждый совершеннолетний. Оставить заявку можно на сайте волонтерыконституции.рф до 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU