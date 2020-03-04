Саратовцы стали больше жаловаться на управляющие компании

4 Март 2020 2020-03-04T10:46:46+03:00

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Сегодня, 4 марта, на постоянно действующем совещании при мэре Саратова Михаиле Исаеве председатель комитета по ЖКХ администрации Наталия Даниленко рассказала о проверках, которые городские чиновники провели по жалобам на управляющие компании.

Всего за прошлый год рассмотрели 5 474 обращения граждан (3 589 обращений было в 2018 году). За год прошло более 4,5 тыс. предварительных проверок, 175 внеплановых из них 105 — проверок соблюдения УК требований по содержанию и эксплуатации жилого фонда и 70 проверок устранения выявленных ранее нарушений.

По итогам внеплановых проверок выявили 112 нарушений, это означает, что в 64% жалобы обоснованы (в 2018 году выявили 109 правонарушений, 57% от общего числа внеплановых проверок).

К административной ответственности привлекли 14 организаций, составлен 31 протокол об административных правонарушениях.

Основные жалобы, которые поступали в комитет, касались двойных платежек, несанкционированной замены индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды, электричества, проблем с вводом их в эксплуатацию, их неточность.

Гражданам провели перерасчет по многоквартирным домам за 2019 год на 571,7 тыс. рублей.

Зимой проводились проверки по 7 873 дворовым территориям, выявлено 1 712 нарушений, в том числе 302 по содержанию кровель.

С 26 ноября 2019 по 28 февраля 2020 года проведено 62 проверки УК по 174 многоквартирным домам, где нет контейнерных площадок, выдано 62 предписания об их установке, уже сделано 11 повторных предписаний.

ИСТОЧНИК KP.RU