В Новоузенске пьяный пенсионер разодрал полицейскому лицо

4 Март 2020 2020-03-04T09:54:09+03:00

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В Новоузенске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Днем 22 января участковый задержал пьяного пенсионера на одной из улиц. Объяснил ему, что тот совершил административное правонарушение и предложил пройти в медучреждение для освидетельствования, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Злоумышленник не пожелал подчиняться и на заднем сиденье служебного автомобиля начал угрожать полицейскому, а потом ободрал его лицо.

Расследование в отношении пенсионера продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU