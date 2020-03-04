В Новоузенске пьяный пенсионер разодрал полицейскому лицо
В Новоузенске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего мужчины. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.
- Днем 22 января участковый задержал пьяного пенсионера на одной из улиц. Объяснил ему, что тот совершил административное правонарушение и предложил пройти в медучреждение для освидетельствования, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Злоумышленник не пожелал подчиняться и на заднем сиденье служебного автомобиля начал угрожать полицейскому, а потом ободрал его лицо.
Расследование в отношении пенсионера продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU