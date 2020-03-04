Парень украл из торгового центра в Балакове две пары брюк

4 Март 2020 2020-03-04T09:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Балаковского района вчера, 3 марта, задержала подозреваемого в краже.

- Заявление о краже двух пар брюк поступило 29 февраля. Одежда пропала из магазина в торговом центре «Оранж». Сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители задержали 18-летнего безработного и ранее не судимого парня. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU