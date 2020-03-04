Парень украл из торгового центра в Балакове две пары брюк
Сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Балаковского района вчера, 3 марта, задержала подозреваемого в краже.
- Заявление о краже двух пар брюк поступило 29 февраля. Одежда пропала из магазина в торговом центре «Оранж». Сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители задержали 18-летнего безработного и ранее не судимого парня. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU