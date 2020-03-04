Саратовские росгвардейцы за день поймали двух мужчин в федеральном розыске
В Саратове и Энгельсе за день, 3 марта, росгвардейцы задержали двух мужчин находящихся в федеральном розыске.
- Утром 3 марта во время патруля в Волжском районе экипаж заметил подозрительного гражданина. Его остановили у дома №177 по улице Большая Горная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Во время проверки выяснилось, что 28-летний осужденный за грабеж находится в федеральном розыске. Он уклонялся от исправительных работ.
Также во второй половине дня энгельсские росгвардейцы задержали у дома №8 по улице Овражная 57-летнего местного жителя.
Мужчина скрывался от органов правосудия. Росгвардия передала его инициаторам федерального розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU