Саратовские росгвардейцы за день поймали двух мужчин в федеральном розыске

4 Март 2020 2020-03-04T09:31:29+03:00

Мужчин задержали в Энгельсе и Саратове

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В Саратове и Энгельсе за день, 3 марта, росгвардейцы задержали двух мужчин находящихся в федеральном розыске.

- Утром 3 марта во время патруля в Волжском районе экипаж заметил подозрительного гражданина. Его остановили у дома №177 по улице Большая Горная, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Во время проверки выяснилось, что 28-летний осужденный за грабеж находится в федеральном розыске. Он уклонялся от исправительных работ.

Также во второй половине дня энгельсские росгвардейцы задержали у дома №8 по улице Овражная 57-летнего местного жителя.

Мужчина скрывался от органов правосудия. Росгвардия передала его инициаторам федерального розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU